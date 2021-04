Double paiement des tests-Covid dû aux annulations fréquentes des vols à l’Aibd : la souffrance des passagers - adakar.com

Double paiement des tests-Covid dû aux annulations fréquentes des vols à l'Aibd : la souffrance des passagers Publié le lundi 26 avril 2021

Coronavirus : exercice de simulation à l`AIBD

Dakar, le 28 janvier 2020 - Un exercice de simulation sur un cas supposé de coronavirus a été effectué, ce mardi 28 janvier 2020, à l`aéroport international Blaise Diagne, en présence du ministre de la Santé et de l`action sociale.

A l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), beaucoup de passagers sont en train de souffrir le martyre. Relativement aux raisons , ils sont souvent obligés de refaire le même test, du fait des annulations des vols qui sont, de plus en plus, devenues fréquentes



Et pour faire face à cet impair, le journal informe qu’une baisse du prix des tests-Covid est à l’étude. l’Iressef et l’Institut-Pasteur pourraient être amenés à diminuer le prix des tests-Covid pour les voyageurs. Alors que ces derniers devaient débourser la somme de 40.000 F Cfa, les deux laboratoires sont prêts, si on en croit nos confrères, à baisser le prix jusqu’à 25.000 francs. Une résolution qui, si elle est actée, permettrait aux voyageurs de faire des économies considérables.