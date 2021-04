Le Port autonome de Dakar apporte sa contribution au projet de construction de la grande mosquée de Tivaouane - adakar.com

Publié le lundi 26 avril 2021

Conférence de presse du Directeur général du Port Autonome de Dakar (PAD)

Tweet

Le Port autonome de Dakar (Pad) a apporté sa contribution au projet de construction de la grande mosquée de Tivaouane. En effet, son directeur général, Aboubacar Sédikh Bèye, a remis ce samedi à Dakar, à la Gueule-Tapée, au khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, une contribution de 50 millions de F CFA. En plus de cela, le Dahira tidiane du Pad a donné 5 millions en guise de contribution au même projet.



Ce soutien entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise du Port autonome de Dakar, souligne un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. Serigne Babacar Sy Mansour a salué ces soutiens financiers à cet important projet.



A l’endroit d’Aboubacar Sédikh Bèye et des travailleurs du port, ‘’le khalife général des tidianes a salué et béni ce geste plein de sens. Le guide religieux s’est dit impressionné par la grande humilité d’Aboubacar Sédikh Bèye. Ce qui, selon lui, est à la base des performances actuelles du port’’, rapporte la même source.



‘’C’est pourquoi il a demandé aux travailleurs du port de Dakar de soutenir leur directeur général dans la mise en œuvre de sa politique de développement et de modernisation du port de Dakar’’, ajoute-t-elle. Pour sa part, Aboubacar Sédikh Bèye a estimé que ‘’le soutien financier au projet de construction de la grande mosquée de Tivaouane est un geste normal’’. Il indiquera que les foyers religieux et leur guide constituent, pour le pays, ‘’une véritable soupape de préservation du climat social au Sénégal, un modèle qui reste unique dans le monde’’.