Le M2D exhorte le président Macky Sall "à prendre de la hauteur, malgré le traumatisme subi, pour s'éviter encore des déconvenues" (Communiqué) Publié le lundi 26 avril 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par ND. F

Manifestation du Mouvement de défense de la démocratie (M2D)

Dakar, le 8 mars 2021 - La manifestation appelée par le Mouvement de défense de la démocratie (M2D) a regroupé des milliers de personnes avant d`être dispersée par les forces de l`ordre. Tweet

Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a tenu une importante réunion ce samedi 24 avril 2021. Cette réunion avait pour objectif de définir les orientations stratégiques et évaluer les actions menées.



Les membres ont renouvelé leur engagement résolu dans le mouvement et réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte, au nom du peuple sénégalais, pour la sauvegarde de la démocratie et de l’État de droit. Ils tendent la main à toutes les forces démocratiques et sociales du pays pour fédérer les initiatives et mutualiser les moyens et les ressources afin de donner plus d’efficacité aux luttes du peuple pour la démocratie.



Le M2D constate, avec regrets, que le Président Sall a trahi, une fois encore, la parole qu’il a donnée à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides, ainsi qu’à tout le peuple sénégalais, consistant à faire libérer tous les détenus arrêtés dans le cadre des événements des mois de février et mars 2021.



Le M2D tient à informer le peuple sénégalais que 30 personnes sont encore retenues en otage, dont 24 à la prison de Diourbel, 4 à Ziguinchor, 1 à Fort B et 1 à Rebeuss.



Le M2D demande la libération de ces détenus et appelle l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier, notamment la famille judiciaire, à agir dans le sens de l’apaisement afin de tourner cette douloureuse page.



S’agissant des élections locales, le M2D appuie fortement la position du Front de Résistance National (FRN) et confirme que l’audit du fichier, l’évaluation du processus, la révision des listes et les autres étapes du processus peuvent tenir sur un délai de 8 mois environ, ce qui techniquement, permet d’organiser les élections en décembre 2021.



En ce qui concerne le Président Macky Sall, le M2D l’invite à faire preuve de plus de lucidité et de responsabilité pour comprendre que la révolte massive du peuple sénégalais contre sa politique et ses pratiques n’est pas une donnée conjoncturelle passagère qu’il pourrait conjurer en bandant les muscles. Plutôt que de choisir la voie incertaine et aventurière des manœuvres dilatoires, de la manipulation ou des menaces, le M2D l’exhorte à prendre de la hauteur, malgré le traumatisme subi, pour s’éviter encore des déconvenues.



Le M2D fera face à la presse, dans les prochains jours, pour présenter son mémorandum sur les événements de février-mars dernier ainsi que la forme et la date de ses prochaines activités.



Fait à Dakar le 24 Avril 2021



La Coordination