La presse sénégalaise s’émeut de la mort de quatre bébés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La presse sénégalaise s’émeut de la mort de quatre bébés Publié le lundi 26 avril 2021 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent principalement de la disparition de quatre nouveaux-nés dans un incendie.



Libération titre sur la « fin tragique pour quatre petits anges ». Sous couveuses, ils sont morts complètement calcinés samedi après un incendie à l’unité néonatale de l’hôpital Magatte Lô de Linguère, au centre du pays. Le journal ajoute que des jumeaux qui devaient sortir le même jour font partie des victimes là où deux autres bébés sont « dans un état critique ».



Vox Populi revient aussi sur « l’horrible drame à Linguère » et rapporte que « les familles des victimes inconsolables s’en remettent à Dieu ». Décrivant « l’horreur », EnQuête note pour sa part que ces familles dénoncent la négligence de l’hôpital et réclament justice.



Sous la Une « Linguère, le mal des mères », L’Observateur rapporte la confidence de l’une de ces dernières : « J’ai fait trois avortements avant d’accoucher de ma fille qui a été emportée par les flammes ». Par ailleurs, le quotidien souligne que la thèse du court-circuit est « écartée » et que le personnel médical a été « auditionné » par la gendarmerie.



Selon Vox Populi, l’Etat promet « toute la lumière » sur les causes de l’incendie même si un court-circuit sur un climatiseur serait « à l’origine ».



Sur un autre sujet, le directeur général de la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), Papa Amadou Sarr, se confie au Soleil. Il déclare que « nous avons reçu plus de 500.000 demandes d’un coût de 650 milliards de FCFA ». Et « au 31 décembre 2020, nous avons investi 60 milliards de FCFA dont ont bénéficié 106.000 Sénégalais ».



En politique, L’AS titre sur « le coup de sang de Alioune Tine ». Ce membre éminent de la société civile sénégalaise aborde entre autres dans le journal les questions du dialogue politique et les élections locales. Selon lui, « tous les partis politiques sont totalement passés à côté » et « il faut qu’Ousmane Sonko aille devant la justice ».



En outre, Sud Quotidien note que l’élection des maires et présidents de conseil départemental au système universel direct constitue « l’autre défi des Locales ». Par ailleurs, souligne de son côté Walf Quotidien, « Barthélémy Dias éventre le +plan+ de Macky », consistant selon lui à vouloir proroger le mandat présidentiel jusqu’en 2026.



En football, Record titre sur les performances du week-end en Europe des Lions. En Premier League anglaise, Chelsea du gardien Edouard Mendy est « solide quatrième » là où Liverpool de Sadio Mané « s’éloigne du top 4 » des places qualificatives à la Ligue des champions.



Pendant ce temps, Stades note que Ismaila Sarr, auteur de son 13e but en Championship, « hisse Watford en Premier League », une année après l’avoir quittée. « Nous avons tous fait un excellent travail », a confié à Record le jeune ailier convoité par des cadors comme Liverpool et Manchester United.



ODL/cgd/APA