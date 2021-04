Mamadou Racine Sy, premier capitaine noir des tirailleurs sénégalais - adakar.com

Mamadou Racine Sy, premier capitaine noir des tirailleurs sénégalais Publié le lundi 26 avril 2021



Un défilé de tirailleurs à Dakar

L'étude de la vie de celui qui fut un pionnier pour les soldats noirs au sein de l'armée française met en lumière les ambiguïtés du rapport aux «indigènes» durant l'époque coloniale.



Premier soldat noir au service de la France à accéder au grade de capitaine (en 1883) et à recevoir le grade d'officier de la Légion d'honneur (en 1888), Mamadou Racine Sy constitue une exception parmi les très nombreux soldats recrutés par l'armée française en Afrique occidentale (les tirailleurs sénégalais) durant la période coloniale, entre les années 1850 et les années 1960.



Son épais dossier matricule, conservé aux Archives de l'Armée de terre, ainsi que ses portraits photographiques, qui ont survécu, le distinguent des dizaines de milliers de tirailleurs anonymes qui ont combattu sous l'uniforme français entre 1857, date à laquelle Faidherbe crée le premier bataillon de tirailleurs sénégalais, et les indépendances africaines un siècle plus tard.