News Santé Article Santé COVID-19 : Le Sénégal envisage de produire son vaccin d’ici 2022 Publié le lundi 26 avril 2021 | scidev.net

© aDakar.com par ND.F

Lancement officiel des opérations de vaccination contre le Covid-19

Dakar, le 23 février 2021 - Les opérations de vaccination contre le Covid-19 ont été officiellement lancées ce mardi 23 février 2021 par le ministère de Santé. Les ministres de la Santé et de l`Action sociale et des Affaires étrangères ont été les premières personnes à avoir été vaccinées. Tweet

Au sommaire de ce 88e épisode de Santé, Science et Développement,



– Le Sénégal compte produire d’ici 2022, son vaccin contre la COVID-19, et devenir ainsi, le premier pays africain producteur de vaccin conte cette pathologie.

– Le Tchad met en œuvre depuis un mois une campagne de riposte contre la rougeole. Objectif : vacciner plus de 1.625.000 enfants.

– Au Burkina Faso, la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants se heurte à des difficultés; une ONG engage un plaidoyer auprès des décideurs.

– Et puis, comment organiser son alimentation pendant le jeûne pour éviter les troubles gastriques ? Les conseils d’un spécialiste.



Santé, Science et Développement, avec Sylvie Akoussan.