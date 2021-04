Un Duniérois invite à faire un don pour aider des familles au Sénégal Fabrice Vignal, nouveau président d’Afrique un jour Afrique toujours, a lancé une cagnotte sur Helloasso pour soutenir des villageois de Casamance. - adakar.com

Publié le lundi 26 avril 2021

Un Duniérois invite à faire un don pour aider des familles au Sénégal Fabrice Vignal, nouveau président d'Afrique un jour Afrique toujours, a lancé une cagnotte sur Helloasso pour soutenir des villageois de Casamance.

Après le décès de la fondatrice de l’association, Michelle Simonet, en février, c’est un Duniérois qui a pris la présidence de Afrique un jour Afrique Toujours. Fabrice Vignal est actif depuis plusieurs années au sein de cette association créée en 2014 et qui avait, jusque-là son siège dans la Drôme. Il en était le vice-président. Elle a pour but de soutenir des actions auprès d’habitants de Casamance au Sénégal.



Sur la page Facebook de Afrique un jour Afrique toujours et sur la plateforme participative Helloasso , il vient de lancer une collecte pour acheter du riz et le redistribuer à des familles pauvres.



« L’association a déjà pu financer 2,3 tonnes de riz et 230 kg de sucre. Deux villages ont pu être fournis et livrés : Boutolatte et Aloutte Diola. Au total, 46 familles ont bénéficié de 50 kg de riz et 5 kg de sucre », détaille Fabrice Vignal.



Avant la période de jeûne du ramadan, il explique avoir financé à titre personnel un goûter aux 60 élèves de l’école avec jus de fruits, confiserie et gâteau. « Je négocie depuis la France directement avec les commerces sur place pour faire travailler l’économie locale ». Pour autant, l’objectif que s’est fixée l’association n’est pas encore atteint : « Il reste deux villages a faire livrer en denrées alimentaires ». Pour faire un don, il suffit de cliquer sur la plateforme Helloasso « Du riz pour leurs survies acte II ».



« Avec 2 euros, nous finançons 3,8 kg de riz livraison comprise. Avec 4 euros, ce sont 7,6 kg ; avec 10 euros : 19,2 kg. Il n’y a pas de petits dons, seulement de grands gestes », défend le président d’Afrique un jour Afrique toujours.