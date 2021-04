Le ministre sénégalais de la Santé appelle à l’accélération du contrôle des zones à incidence élevée du paludisme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Le ministre sénégalais de la Santé appelle à l’accélération du contrôle des zones à incidence élevée du paludisme Publié le lundi 26 avril 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Aboulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale

Tweet

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a appelé ce dimanche à l'accélération du contrôle des zones à incidence élevée du paludisme afin de réussir les objectifs d'élimination de la maladie à l'horizon 2030.



M. Sarr a présidé la cérémonie de célébration à Dakar de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. "Les défis restent énormes", a déclaré le ministre sénégalais, demandant la consolidation des acquis dans la lutte contre le paludisme.



Des efforts ont été déployés à tous les niveaux pour faire reculer le paludisme, a-t-il fait remarquer, affirmant qu'entre 2015 et 2020, le nombre de cas de paludisme avait baissé de 9,5%, les cas graves chutant à 48,6% et les décès à 29,1% au Sénégal.



"Aujourd'hui, la situation du paludisme au Sénégal reste globalement dominée par une zone de pré-élimination, mais aussi par une zone de contrôle fortement impaludée", a expliqué M. Sarr.



Il a souligné que les interventions de pré-élimination mises en œuvre dans la zone nord du pays permettraient à terme de répondre au rendez-vous de 2030.



Le ministre sénégalais a invité les acteurs du secteur privé à s'engager davantage dans la lutte contre le paludisme, car cela va pouvoir énormément contribuer à l'élimination de cette maladie à travers les responsabilité sociétale d'entreprise.



De son côté, la représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Sénégal, le docteur Lucile Imboua a apprécié les progrès enregistrés dans la lutte contre le paludisme au Sénégal.



Cela a été possible grâce au leadership du ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale et à l'engagement des agents de santé et des partenaires, a indiqué Mme Imboua, ajoutant que l'engagement des acteurs et celui du pays constituent un terreau fertile pour poursuivre la marche vers les objectifs en 2030.