Le Port Autonome de Dakar remet 50 millions de FCFA au Khalife général des Tidianes pour la construction de la Grande Mosquée de Tivaoune Publié le lundi 26 avril 2021

Port Autonome de Dakar

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Béye a remis ce samedi 24 Avril 2021, à Dakar à la Gueule Tapée, au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, une contribution de 50 millions de FCFA, représentant la contribution du Port Autonome de Dakar au projet de construction de la Grande Mosquée de Tivaoune.



Par ailleurs, le Dahira Tidiane du Port a donné 5 millions de FCA en guise de contribution au même projet.



A cette occasion, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar était accompagné par quelques-uns de ses collaborateurs notamment, M. Abdoul Hamid Sy, Coordonnateur de la Cellule des Partenariats et de la Coopération internationale, Mme Khar Mbodj, Chef du Département Contrôle de Gestion et Comptabilité Analytique, le président du Dahira Tidiane des travailleurs du Port autonome de Dakar, monsieur, Amadou Ndour et une équipe de la Cellule de Communication Stratégique. Ce soutien entre dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprise du Port autonome de Dakar.



A l’endroit du Directeur Général, Aboubacar Sédikh Bèye et des travailleurs du Port, le Khalife général des Tidianes a salué et béni ce geste plein de sens. Le guide religieux s’est dit impressionné par la grande humilité d’Aboubacar Sédikh Bèye, ce qui, selon lui est à la base des performances actuelles du Port. C’est pourquoi, il a demandé aux travailleurs du Port de Dakar de soutenir leur Directeur Général dans la mise en œuvre de sa politique de développement et de modernisation du port de Dakar. Serigne Babacar Sy Mansour a salué ce soutien financier de la Direction Générale ainsi que celui du Dahira tidiane du Port, à cet important projet.



Sur un autre registre, le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, a magnifié l’engagement renouvelé du Dahira Tidiane des travailleurs du Port.



Le Directeur Général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye a estimé que le soutien financier au projet de construction de la Grande Mosquée de Tivaoune est un geste normal. Il indiquera que, les foyers religieux et leur guide constituent, pour le pays, une véritable soupape de préservation du climat social au Sénégal, un modèle qui reste unique dans le monde.





Cellule Communication stratégique