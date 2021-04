Ramadan au Sénégal: à Dakar, des ftours qui démontrent une fois encore la générosité des mourides - adakar.com

Ramadan au Sénégal: à Dakar, des ftours qui démontrent une fois encore la générosité des mourides Publié le lundi 26 avril 2021

Des jeunes s`organisent pour offrir le “ndogou“ durant le Ramadan

Dakar, le 4 juin 2018 - Durant le mois béni du Ramadan, des jeunes de différents quartiers de Dakar s`organisent pour pouvoir offrir aux passant de quoi rompre le jeun “ndogou“ quand l`heure de la rupture les trouve sur le chemin. Tweet

Les disciples mourides s’organisent pendant tout le mois de ramadan pour offrir des repas au moment de la rupture du jeûne. Cette année encore plusieurs fidèles se rendent, chaque jour, à la mosquée Masalikoul Jinane de Dakar, pour un repas collectif de la rupture du jeûne.



Chaque jour, lors de la rupture du jeûne, plusieurs milliers de fidèles se rendent à la mosquée Massalikoul Jinane de Dakar pour un ftour collectif. Au menu, des dates, une boisson chaude, du pain et bien sur l’indispensable Tiebou Yapp (un plat de riz à la viande).



Cette année, cette mosquée reprend cette tradition de partage et de générosité mouride, après la parenthèse 2020, au cours de laquelle elle n’a pas pu accueillir les fidèles pour la rupture du jeûne, à cause de la crise sanitaire du Covid-19, qui avait obligé l’Etat à décréter un confinement.

Cette année, avec le début de la campagne de vaccination et les baisses des cas de Covid-19, les mourides ont renoué avec leur traditionnel ftour. Les portes de la mosquée ont donc rouvert aux jeûneurs, qui viennent en nombre à l’heure de la rupture du jeûne.

Des dépenses considérables, que prennent en charge les disciples eux-mêmes, auxquelles s’ajoutent d’autres dons et contributions, pour permettre à tout musulman désireux de rompre le jeûne de le faire gratuitement dans cette mosquée.