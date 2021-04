Hôpital Magatte Lô de Linguere : un incendie tue 4 bébés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Hôpital Magatte Lô de Linguere : un incendie tue 4 bébés Publié le samedi 24 avril 2021 | Le Soleil

© Autre presse par DR

Un incendie à l`hôpital Magatte Lô de Linguère tue 4 nouveau-nés

Tweet

Les populations de Linguère sont dans l’émoi et la consternation. Un accident d’électrique a causé la mort de 4 bébés dans la salle néonatale de l’hôpital de la ville. Les faits se sont déroulés ce samedi matin vers les coups de 9h. Les deux bébés rescapés dans un état critique, sont en train de prendre des soins intensifs.



Tout est parti d’un court-circuit qui a provoqué cet incendie mortel. Les bébés originaires de Labgar , Barkédji et Nakara , ont tous ont perdu l’âme sur le coup, sous les yeux de leurs mamans impuissantes qui n’avaient que des larmes pour protéger leurs progénitures. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour élucider les causes réelles de cet incendie mortel.



Le maire Aly Ngouille Ndiaye au chevet des parents



En attendant d’avoir le rapport définitif, un court-circuit serait à l’origine de cet incendie. Le maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye sur les ondes de la Rfm a indiqué que « le feu serait parti d’un climatiseur mais il a été maitrisé afin qu’il ne sorte pas de la salle néonatale ».



Pour l’heure, les autorités administratives de l’hôpital sont au chevet des parents, assure le maire de la ville. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour élucider les causes réelles de cet incendie mortel.