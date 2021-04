Relations Chine Afrique : Vaccin chinois, un élan de solidarité agissante de la Chine - adakar.com

Le 17 mars, le Président sénégalais Macky Sall a organisé une cérémonie à l’aéroport international de Dakar Blaise Diagne pour recevoir les vaccins fabriqués par le Groupe pharmaceutique national chinois. Le 23 mars, le pays a officiellement lancé le plan national de vaccination, dont la première phase cible les groupes prioritaires tels que le personnel médical et les personnes de plus de 60 ans. Le 25 février, le Président Sall s’est fait vacciner, ainsi que Idrissa Seck, chef du Conseil économique, social et environnemental, et d’autres représentants du gouvernement. Le Sénégal s’efforcera de fournir des vaccins à toutes les personnes souhaitant se faire vacciner d’ici 2022.



En décidant de mettre à la disposition des pays en développement, 10 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 dans le cadre du plan COVAX, la Chine s’est une fois de plus illustrée comme puissance solidaire, humanitaire, soucieuse du bien-être collectif. Cela la conforte du reste, dans sa position de puissance qui applique les principes du multilatéralisme.