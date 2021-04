Sénégal : le projet électrique de Karpowershi reçoit un appui de 60 millions USD de Mauritius Commercial Bank - adakar.com

Sénégal : le projet électrique de Karpowershi reçoit un appui de 60 millions USD de Mauritius Commercial Bank

La banque mauricienne Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) a annoncé l’octroi d’un financement de 60 millions USD au Sénégal afin de soutenir les ambitions nationales d’électrification et d’utilisation du GNL dans le pays. Le financement représente l’engagement de prêt le plus élevé d’une facilité de financement de projets syndiqués de 140 millions USD à Karpowershi, principale filiale de la holding Turc Karadeniz Energy.



La facilité permet au navire amiral Karpowership d’exploiter son Powership de 235 MW le long des rives de Dakar depuis août 2019, soit environ 15% de l’approvisionnement du pays. Karpowership fournit de l’électricité à 11 pays dans le monde, dont 8 en Afrique, depuis des navires-centrales ou des plateformes flottantes, alimentés au fuel lourd ou au gaz.



Selon le responsable des finances spécialisées de la banque, Zaahir Sulliman, cet engagement s’inscrit dans le cadre de Success Beyond Numbers, la stratégie de développement durable du Groupe, qui vise à aligner le développement commercial, le progrès socio-économique et la rentabilité avec la notion de durabilité dans le temps.