Funérailles d'Idriss Déby Itno: l'hommage des présidents au «guerrier» Publié le samedi 24 avril 2021 | RFI

© Ministère par DR

Obsèques d`idriss Déby Itno: Le Sénégal représenté par son ministre des Forces armées et sa cheffe de la Diplomatie

N`Djamena, le 23 avril 2021 - Le président de la République Macky Sall s`est fait représenter aux obsèques officielles du président Idriss Déby Itno, à N`Djamena, par le ministre des Forces armées et son homologue des Affaires étrangères. Tweet

Les obsèques d’Idriss Déby Itno ont eu lieu ce vendredi 23 avril à Ndjamena. Douze chefs d’État ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne. Les hommages ont été unanimes pour saluer le président-maréchal mort au combat.



La terre d'Amdjarass, à l'est du Tchad, près de la frontière avec le Soudan, s'est définitivement refermée sur Idriss Déby. L'inhumation s'est déroulée cet après-midi dans la stricte intimité familiale, tout à l'opposé de la cérémonie d'hommages qui elle a eu lieu place de la Nation, au cœur de la capitale.



Malgré la chaleur accablante, il y avait du monde pour assister à ces obsèques officielles, qui avaient des allures de ballet diplomatique, avec la présence d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement.



Le premier temps fort de la cérémonie d'obsèques d'Idriss Déby a été marqué par la prise de parole de Hinda Déby, la dernière épouse du défunt président. En larmes, elle a appelé les Tchadiens à se tenir la main pour porter les valeurs de la cohésion nationale comme l’aurait souhaité son défunt époux. « La patrie, l'honneur et la dignité, voilà un triptyque auquel le Maréchal est très attaché », a-t-elle martelé.