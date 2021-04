Création d’emplois: Youssou Ndour invite le secteur privé à jouer sa partition - adakar.com

News Société Article Société Création d’emplois: Youssou Ndour invite le secteur privé à jouer sa partition Publié le vendredi 23 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Youssou NDOUR

Le musicien et homme d’affaires sénégalais, Youssou Ndour, a invité, jeudi, le secteur privé à contribuer à la création d’emplois pour les jeunes dans le cadre de la réalisation du programme d’urgence dédié à cette couche de la population.



Intervenant lors du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes, le fondateur de Groupe futures médias (GFM) s’est engagé aux côtés de l’Etat pour aider à l’insertion des jeunes.



La star musicale qui revendique la création de 1.000 postes au Sénégal, a demandé aux jeunes de ne pas ‘’refuser un stage sans rémunération’’ et de ne pas ‘’ minimiser un salaire’’.



Pour le ministre-conseil du président de la République, les jeunes doivent savoir que ‘’le chômage est partout’’.



Il a demandé au président Macky Sall de revoir à la hausse les investissements en faveur de la jeunesse.



Youssou Ndour a rappelé aux jeunes que ‘’l’action, la vision et la passion’’ mènent vers la voie de l’émergence.

BHC/ASG