Macky Sall annonce 60 milliards F CFA pour la prochaine campagne agricole Publié le vendredi 23 avril 2021

Conseil des ministres en visioconférence au palais

Dakar, le 13 janvier 2021 - En raison de l`épidémie de Covid-19, le Conseil des ministres de ce mercredi 13 janvier 2021 s`est tenu en visioconférence.

En Conseil des ministres hier, le chef de l’Etat, Macky Sall, qui s’est félicité des résultats de la collecte et d’exportations de graines d’arachide, a souligné la nécessité de bien préparer la campagne agricole 2021-2022.







Le président de la République, Macky Sall, se dit satisfait de la campagne agricole 2020-2021, plus particulièrement celle arachidière dont la commercialisation vient d’être clôturée.



En effet, en Conseil des ministres, hier au palais de la République, il a salué les résultats ‘’notables’’ en matière de collecte et d’exportations de graines d’arachide, ‘’soit au total 721 386 t pour des ressources financières exceptionnelles de 216 milliards directement injectées dans le monde rural’’. À cet effet, Macky Sall demande au ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et au ministre des Finances et du Budget, en relation avec tous leurs collègues impliqués, de tenir une réunion d’évaluation de la campagne agricole de cette année et de préparer la prochaine.



Dans la perspective de cette campagne 2021-2022, Macky Sall a indiqué toute ‘’l’importance’’ qu’il accorde à sa bonne préparation. Dans cet élan, il a rappelé sa décision de porter, encore une fois, le financement de la campagne 2021-2022 à 60 milliards de F CFA, pour accompagner davantage les producteurs en matériel et intrants agricoles, mais également renforcer l’ancrage d’une économie rurale durable et créatrice de richesses et d’emplois décents’’.



Rappelant la position de l’agriculture comme ‘’pilier de l’émergence du Sénégal’’, le chef de l’Etat a insisté ‘’sur l’urgence’’ de passer à l’échelle de développer l’agro-industrie avec la mise en œuvre optimale de sa volonté : d’intensifier les aménagements agricoles et les surfaces emblavées (notamment par la Saed et la Sodagri), de renforcer la mécanisation intensive du système agricole par l’acquisition de matériel de haute performance et accessible sur la base de lignes de financements disponibles. ‘’Ce qui permettra d’asseoir durablement la sécurité alimentaire du Sénégal ainsi que le ‘Produire et consommer local’’’, indique-t-on dans le communiqué de la rencontre.



A ce propos, le président de la République a insisté sur ‘’l’impératif de préserver les avantages comparatifs et compétitifs du Sénégal’’ en matière horticole, et a demandé au ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises de veiller particulièrement à une régulation soutenue de la filière horticole, afin de garantir à la profession des revenus décents.



Insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes



Macky Sall s’est également prononcé sur la gestion et le suivi des affaires intérieures sur le climat social. Il a instruit le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions de lui de faire le point sur l’état de prise en charge, par le gouvernement, des doléances des centrales syndicales, en perspective de la Fête du Travail du 1er Mai 2021.



Il a souligné, dans le contexte de la pandémie Covid-19, ‘’la nécessité de poursuivre sans relâche les efforts du gouvernement’’ pour soutenir les entreprises, préserver les emplois, développer les contrats de stage et les embauches dans plusieurs branches, avec sa décision de doter la Convention nationale Etat-employeurs d’une enveloppe sans précédent de 15 milliards de francs CFA, contre un milliard FCFA actuellement, dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes’’.



Dans la même veine, le chef de l’Etat a demandé aux ministres chargés de l’Emploi, du Travail, des Finances et de l’Economie d’actualiser, avec le secteur privé, la convention Etat-employeurs, à la lumière des orientations relatives à l’emploi des jeunes.



En ce qui concerne le climat social, M. Sall a salué l’accord signé le 16 avril dernier, entre les autorités et les représentants des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, en vue de ‘’pacifier et mieux sécuriser l’espace universitaire’’. Il a souhaité que cet accord inspire les autres établissements universitaires, pour le plus grand bien de notre système d’enseignement supérieur.



Dans cet élan, Macky Sall a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, d’accélérer le processus d’évaluation de la mise en œuvre des décisions présidentielles issues des concertations nationales sur le secteur.



BABACAR SY SEYE