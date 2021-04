Kaolack : Un scanner gratuit pour soulager les populations - adakar.com

Kaolack : Un scanner gratuit pour soulager les populations Publié le vendredi 23 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Présidente de Medisol international, Dr Rose Wardini.

Kaolack – Le centre régional hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a accueilli, jeudi, une caravane médicale internationale équipée d’un scanner à l’intitiative de la Société marocaine ’’Metec Africa’’ en partenariat avec Medisol international au profit des populations, a constaté l’APS.



"C’est une unité mobile constituée d’un scanner de dernière génération que nous allons mettre à la disposition des populations du Saloum’’, a expliqué à la presse la présidente de Medisol international, Dr Rose Wardini.



Elle s’exprimait au terme de la cérémonie de réception du scanner mobile, en présence du président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye et du directeur général de la société Metec Africa, Hazim Jilali.



"Nous voulons permettre aux populations démunies du Saloum de bénéficier gratuitement de ce scanner pendant une semaine et participer à l’amélioration de leur santé’’, a fait valoir Dr Rose Wardini, espérant que cette opération d’offre gratuite de scanner pourra toucher au moins 500 personnes.



"Cette offre gratuite de scanner est une opportunité pour les populations de Kaolack. Elle est une première au Sénégal. Le scanner, c’est un examen assez spécial et qui coûte un peu cher’’, a réagi la directrice de l’hôpital régional de Kaolack, Khadidiatou Sarr Kébé.



Le médecin-chef service d’imagerie à l’hôpital régional de Kaolack, Dr Amadou Diallo, a pour sa part déclaré que le scanner mobile va soulager les populations démunies.



Cette offre gratuite de scanner à Kaolack va se terminer le 28 avril 2021.

MNF/ASB/AKS