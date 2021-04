COVID-19 : La CSS développe des modèles de résilience en appui aux entreprises - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé COVID-19 : La CSS développe des modèles de résilience en appui aux entreprises Publié le vendredi 23 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

L`édition 2016 du Mois africain de la prévention des risques professionnels lancée

Dakar, le 06 avril 2016 - L`édition 2016 du Mois africain de la prévention (Map 2016) des risques professionnels a été lancée ce matin à Dakar. Elle porte sur le thème: «Journée africaine de la prévention, 20 ans au service de la promotion de la santé et la sécurité au travail (Sst) : Bilans et perspectives. Quelles orientations pour l`émergence des pays francophones d`Afrique». La rencontre se tient à l`initiative de la Caisse de sécurité sociale. Tweet

Dakar - La Caisse de sécurité sociale (CSS) développe des modèles de résilience pour permettre aux entreprises de s’adapter dans ce contexte de pandémie, a indiqué, jeudi, sa directrice de la Prévention et des risques professionnels, Marie Diallo.



’’Avec le contexte, la CSS a pu tant soit peu, accompagner les entreprises en mesures de résilience et organisationnelle en interne’’, a dit Mme Diallo à l’occasion de deux jours d’échange avec les entreprises.



Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du 25ème mois africain de la prévention des risques professionnels (MAP), porte sur le thème : ’’L’impact de la Covid-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail dans l’espace inter africain de la prévention et des risques professionnels (IARP)’’.



’’C’est un espace d’échange que nous partageons avec 18 pays africains membres. Cette année, nous avons choisi de réfléchir sur une thématique d’actualité portant sur la pandémie’’, a-t-elle indiqué.



’’La Covid-19 a eu des impacts autant positifs que négatifs. Cela nous a permis d’améliorer nos modèles de travail en direction des employeurs. Nous avons pu expérimenter de nouveaux modes de communication. Des actions ont été menées tout au long de cette année 2020’’, a-t-elle souligné.



’’Beaucoup de choses ont été faites et nous avons essayé d’être présents à côté des entreprises, celles proches ou à distance comme l’a exigé le contexte’’, a dit la Directrice.



’’Nous avons développé des grilles d’évaluation, le travail électronique via mail, en mettant à disposition des entreprises une campagne d’affichage nationale, de support de communication et de sensibilisation à l’endroit des travailleurs et des employeurs’’, a expliqué Marie Diallo.



Elle a rappelé que ces deux journées de réflexion s’inscrivent dans le cadre du mois africain de prévention des risques professionnels.



’’Chaque mois d’avril, nous célébrons d’intenses activités de promotion, de sensibilisation et de communication dans le domaine de la santé au travail’’, a-t-elle expliqué.





SBS/OID/ASB