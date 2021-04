Sénégal: le président Macky Sall présente son plan emploi de 450 milliards de FCFA - adakar.com

Sénégal: le président Macky Sall présente son plan emploi de 450 milliards de FCFA
Publié le vendredi 23 avril 2021 | Financial Afrik

Le président sénégalais, Macky Sall, a présenté ce 22 avril à Diamniado (30 km au Nord de Dakar), son plan emploi de 450 milliards de FCFA (827 millions de dollars) en trois ans. Ce programme dont les prémices avaient été dévoilés lors du discours du 3 avril, à la veille de la fête d’indépendance, donne du contenu au décret 2021-172 du 27 janvier 2021 portant création et fixant les règles de fonctionnement du Conseil national pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes. « Ces ressources serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI, qui sera issu de ce Conseil Présidentiel », a déclaré le président devant un parterre de décideurs, représentants des partenaires du dialogue social et, entre autres, autorités religieuses.



Les orientations du président Macky Sall s’appuieront sur une dizaine de structures existantes ou à étendre à l’instar du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (le 3FPT), auquel sont versées les ressources tirées de la Contribution Forfaitaire à la Charge de l’Employeur, soit plus de 20 milliards de fcfa par an pour soutenir la formation aux métiers. Egalement sollicités, l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), le Fonds national de la Microfinance, le Programme Formation École-Entreprise, les Centres de Formation professionnelle et technique, en raison d’un Centre au moins dans chaque Département, et dont 15 vont démarrer cette année, le Programme sénégalais pour l’Entreprenariat des Jeunes, le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC), l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA) et, enfin, la Convention Etat-Employeurs, dont le champ d’action sera élargi à la filière de l’agriculture et de l’agro business, afin de soutenir les efforts d’autosuffisance alimentaire et de transformation des produits locaux.