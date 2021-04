Sénégal : Dégradation du déficit commercial en février - adakar.com

Direction de la prévision et des études économiques (DPEE)

Au mois de février 2021, le déficit commercial du Sénégal s’est creusé de 12,20 milliards de FCFA (18,300 millions d’euros), selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) basée à Dakar.



Ce déficit est estimé par la DPEE à 51,2 milliards de FCFA contre 39 milliards de FCFA au mois de janvier 2021. Selon cette structure, le creusement du déficit commercial a lieu sous l’effet du repli des exportations (-21,2 milliards) plus marqué que celui des importations de biens (-10,2 milliards), à un rythme mensuel.



Ces exportations sont en effet chiffrées à 197,4 milliards de FCFA contre 218,6 milliards de FCFA au mois de janvier 2021, soit une baisse de 9,7%. Selon la DPEE, cette situation s’explique essentiellement par la contraction des exportations de produits alimentaires (-17,2 milliards), de titane (-7,2 milliards), d’or brut (-6,7 milliards), d’acide phosphorique (-2,4 milliards), d’engrais minéraux et chimiques (-2,3 milliards) et de ciment (1,3 milliard).

