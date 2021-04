Sénégal: Macky Sall entame la réorientation de la politique de l’emploi des jeunes - adakar.com

Sénégal: Macky Sall entame la réorientation de la politique de l'emploi des jeunes Publié le vendredi 23 avril 2021 | Financial Afrik

Le président sénégalais Macky Sall

Le Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes s’est tenu ce jeudi 22 avril sous la présidence du président de la République, Macky Sall, avec la participation des membres du gouvernement, des représentants des jeunes, des structures dédiées aux financements des jeunes et du secteur privé. Les travaux ont porté principalement sur la formation, l’emploi et le financement des jeunes qui représentent 75% de la population.



Dans son allocution, le president Sall a affirmé que l’objectif de ce Conseil présidentiel est d’établir un diagnostique concis de la situation de l’emploi des jeunes afin de convenir de nouvelles dynamiques pour pallier au insuffisances.



» Dans mon message à la nation le 3 avril dernier, j’ai annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards (de FCFA) au moins sur trois ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel », a déclaré Mcky Sall.