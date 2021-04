Sénégal: près de 800 exposants attendus à une foire internationale de l’agriculture et des ressources animales en fin mai à Dakar (organisateurs) - adakar.com

Sénégal: près de 800 exposants attendus à une foire internationale de l'agriculture et des ressources animales en fin mai à Dakar (organisateurs) Publié le jeudi 22 avril 2021 | Xinhua

Agriculture

Près de 800 exposants, plus des services d'accompagnement ainsi que des officiels venant de 19 pays sont attendu à la 21ème édition de la Foire internationale de l'Agriculture et des Ressources animales (FIARA), prévue du 20 mai au 8 juin de cette année dans la capitale sénégalaise, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.



Le directeur général de la FIARA, El Hadji Pape Abdou Fall, en conférence de presse ce jeudi en perspective de la rencontre, a assuré qu'il est "impératif de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'aider les participants et les visiteurs à prendre part dans les meilleures conditions possibles" à cette rencontre et dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur dans le pays.



Selon le directeur général, "la FIARA envisage de mettre en place un observatoire des prix et d'asseoir au sein des organisations professionnelles de producteurs, une dynamique de formation à la maitrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec l'ambition de pousser les exploitations familiales vers la mise sur pied d'entreprises économiques viables et modernes, capables de dégager des plus values".



"Si au plan économique et financier, les retombées de l'action de la FIARA ne sont plus à démontrer, les résultats acquis au fil des éditions ont eu le mérite de faire de cet évènement majeur, une activité annuelle incontournable, une activité qui aujourd'hui fait la fierté des organisations paysannes", a-t-il expliqué.



Cette 21ème édition de la de la Foire internationale de l'Agriculture et des Ressources animales, prévue du 20 mai au 8 juin de cette année, au Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES) à Dakar est sur le thème "Rester ici, Travailler ici, Réussir ici".