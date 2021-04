Sénégal : Macky fait des promesses aux jeunes - adakar.com

Sénégal : Macky fait des promesses aux jeunes Publié le jeudi 22 avril 2021

© Présidence par LM

Conseil présidentiel pour l`insertion et l`emploi des jeunes

Diamniadio, le 22 avril 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé, ce jeudi 22 avril 2021, au CICAD, un Conseil présidentiel consacré à l`insertion et à l`emploi des jeunes.

Le président Macky Sall a fait part, jeudi à Diamniadio (Dakar), de son engagement à accompagner la jeunesse sénégalaise dans leur quête d’un emploi.



Le chef de l’Etat sénégalais s’est voulu rassurant dans son discours inaugural du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes. « Je veux surtout que vous compreniez que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, l’Etat ne vous abandonnera pas », a-t-il déclaré.



Rappelant que la lutte contre le chômage des jeunes est une bataille de longue haleine qui ne se gagne pas en un seul jour, Macky Sall a réitéré sa détermination à poursuivre « le combat » contre le chômage. « Je serai toujours à vos côtés, à la recherche de solutions à vos problèmes. Le gouvernement restera mobilisé et l’Etat mettra les moyens qu’il faut pour relever le défi », a-t-il martelé.



Dans cette allocution d’une vingtaine de minutes, le président Sall a de plus manifesté sa disposition à écouter les jeunes, entendre leurs points de vue, partager leurs préoccupations, et engager avec eux un dialogue constructif. Tout cela, afin de répondre au mieux à leurs attentes, leurs ambitions et leurs aspirations.



« Tout adulte est un vieux jeune. Nous, adultes, nous avons été à votre place. Nous avons vécu ce que vous vivez actuellement. Je peux donc aisément ressentir vos interrogations, vos doutes, vos attentes, vos espoirs. Je peux aisément comprendre vos besoins, vos aspirations et vos ambitions légitimes d’être utiles à vous-mêmes, à vos familles, à vos communautés et à votre pays », a-t-il dit.



Listant les « efforts, si appréciables » consentis pour régler la lancinante question du chômage, le chef de l’Etat a reconnu que ceux-ci « connaissent des limites ».



« D’abord, parce que l’Etat ne peut pas recruter tous les candidats à l’emploi dans la fonction publique, […] mais aussi parce que nous avons été brutalement rattrapés par la crise engendrée par la pandémie COVID-19 », s’est-il justifié.



Partant de là, il a indiqué que le « Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI », qui sera issu de ce Conseil présidentiel sera « pragmatique, orienté vers l’action, et opérationnel de façon diligente à l’échelle nationale ».



C’est pourquoi d’ailleurs, explique-t-il, « j’ai tenu à ce que le processus préparatoire du Conseil soit inclusif, en partant des réalités de nos terroirs, et en associant la jeunesse dans toutes ses composantes. »



Pour mener à bien ce projet, Macky Sall a en outre souligné la nécessité de maîtriser la croissance démographique, et assurer une éducation et une formation qualifiantes, qui correspondent aux besoins du marché. Ce qui favorise, selon lui, l’employabilité des demandeurs d’emploi, en particulier les jeunes diplômés.



Il a de plus encouragé le secteur privé à soutenir davantage la formation duale école-entreprise, pour donner aux jeunes « la chance du débutant » et les aider à mieux se préparer à la vie professionnelle.



