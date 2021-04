Nominations Conseil des ministres: Chamboulement dans les rangs de la Police nationale - adakar.com

Nominations Conseil des ministres: Chamboulement dans les rangs de la Police nationale
Publié le jeudi 22 avril 2021

© aDakar.com par SB

Passation de services à la tête de la Police nationale

Vendredi 7 septembre 2018. Dakar. Le nouveau directeur général de la Police nationale a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de passation de services, avec l`ancien directeur général, s`est tenue, ce vendredi, à l`École Nationale de Police, en présence du ministre de l`Intérieur. Photo: Oumar Maal, ancien Directeur général de la Police nationale Tweet

La Police nationale a un nouveau de boss. En Conseil des ministres hier, le président Macky Sall a procédé à la nomination de Seydou Bocar Yague au poste de directeur général de la Police nationale (DGPN).



L’homme occupait jusqu’ici le poste de directeur général adjoint de la Police nationale où il avait également remplacé son prédécesseur, Ousmane Sy, DGPN sortant. Il a été nommé adjoint en 2019, un an après la nomination de l’inspecteur de police Ousmane Sy à la tête de la DGPN. Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Seydou Bocar Yague a été, pendant trois ans, Directeur de la Police judiciaire.



Avant, il a été en position de détachement à la Direction générale de l’administration des douanes. C’est désormais Modou Diagne, occupant jusqu’ici le poste de directeur de la Sécurité publique, qui le remplace au poste de directeur général adjoint et devient également contrôleur général. Ce dernier a occupé le poste de commissaire central de Thiès, en plus d’avoir exercé à Touba. Il est remplacé à la tête de la DSP par Ibrahima Diop, Directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis).



Un véritable jeu de chaises musicales au sein de la Police nationale.