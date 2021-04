Enseignement supérieur : Macky Sall salue “l’Accord signé le 16 avril 2021 entre les autorités et les représentants des étudiants de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar“ - adakar.com

© Présidence par DR

Le président Macky Sall a tenu un adresse à la nation face à la crise socio-politique au Sénégal

Le chef de l'Etat Macky Sall a évoqué, en Conseil des ministres, la situation dans les universités, notamment à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Le président de la République, abordant le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, s'est réjoui de l'entente trouvée entre les responsables de l'UCAD et les structures d'étudiants pour une meilleure stabilité du milieu universitaire.



Le chef de l'Etat a salué "l’Accord signé le 16 avril 2021 entre les autorités et les représentants des étudiants de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, en vue de pacifier et mieux sécuriser l’espace universitaire et souhaite que cet accord puisse inspirer les autres établissements universitaires, pour le plus grand bien de notre système d’enseignement supérieur", apprend le communiqué du Conseil.





Dans cet élan, le président Macky Sall a demandé "au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, d’accélérer le processus d’évaluation de la mise en œuvre des décisions présidentielles issues des concertations nationales sur l’Enseignement supérieur et la Recherche".



Makhtar C.