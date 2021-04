Franc CFA-eco, commerce intra-africain… Les priorités du Sénégalais Abdoulaye Diop à la présidence de l’UEMOA - adakar.com

© Autre presse par Dr

Abdoulaye Diop, nouveau président de la Commission de l’UEMOA

Candidat en 2017, l’ancien ministre du Budget d’Abdoulaye Wade remplacera le 8 mai aux commandes de l’institution régionale son ex-concurrent Abdallah Boureima.



Président en exercice de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA, le Burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a officialisé le 14 avril la nomination – décidée le 22 mars dernier – du Sénégalais Abdoulaye Diop comme nouveau commissaire du Sénégal et président de la Commission.



Une nomination qui sonne comme une revanche pour l’inspecteur principal du Trésor, conseiller du président Macky Sall et ancien ministre du Budget d’Abdoulaye Wade, que ce dernier avait déjà tenté de faire installer à la tête de la commission en 2017, après la démission du Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, le 1er décembre 2016.



Come-back du Sénégal

Un projet qui s’était heurté à la détermination de Niamey à faire entériner la nomination d’un Nigérien à la présidence de l’institution, suivant la promesse qui lui avait été faite en 2011. Après des mois d’intense bataille diplomatique, le Niger avait fini par obtenir gain de cause, installant Abdallah Boureima pour quatre ans à la tête de la commission.