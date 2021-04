Covid-19 : au Sénégal, les récupérateurs de déchets en quête de reconnaissance - adakar.com

Covid-19 : au Sénégal, les récupérateurs de déchets en quête de reconnaissance Publié le jeudi 22 avril 2021 | francetvinfo.fr

Le Sénégal produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de déchets

Sur les montagnes de déchets de la décharge de Mbeubeuss à Dakar qui culminent à 15 mètres, Adjia Seyni Diop, mère de deux enfants, récupère tous les jours des plastiques et des morceaux de ferraille. Elle les revend ensuite à des grossistes. Mais en raison du couvre-feu mis en place au Sénégal à cause du Covid-19, elle a réduit ses heures quotidiennes de travail durant des mois et ses revenus ont été divisés par deux.



"Avec la pandémie, les conséquences sont journalières. Mes revenus ont baissé de 3 000 francs à 1 500 francs [CFA] par jour à cause du coronavirus, et je dois encore donner à manger à toute la famille. Par exemple, je ne peux plus donner le goûter de l’après-midi aux enfants, confie Adjia Seyni Diop, et je dois encore m’occuper d’eux à la maison car on ne les laisse plus sortir." Malgré la levée de l’état d’urgence sanitaire mi-mars, les conditions de travail restent difficiles, ajoute un autre récupérateur, Ali Faye : "On n’avait pas de marché pour écouler nos marchandises. Il y avait beaucoup d’unités industrielles qui ne fonctionnaient pas pendant cette pandémie. Donc on ne pouvait même pas vendre nos produits. Notre revenu a été réduit avec le problème du coronavirus".



Le statut de récupérateur appelé à évoluer

Ces travailleurs informels se sont regroupés en association, nommée Bokk Diom. À sa tête, Harouna Niass. Il est déçu de ne pas avoir reçu davantage d’aides de la part des autorités.



La décharge va être rénovée. 30% de ses 115 hectares vont devenir un centre de tri et de compostage alors que l’enfouissement technique sera délocalisé. Abdou Dieng, coordonnateur de la décharge de Mbeubeuss, se veut rassurant sur le statut des récupérateurs. "L’ensemble des récupérateurs recensés seront indemnisés, assure-t-il. À côté, il fait partie des conditionnalités du projet de faire l’élaboration d’un plan de restauration des moyens de subsistance. L’objectif est d’accompagner les récupérateurs pour leur permettre vraiment d’avoir les moyens de travailler dans le projet ou d’avoir leur propre business".



Les récupérateurs, eux, demandent à être davantage impliqués dans la rénovation de la décharge.