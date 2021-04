Campagne arachidière 2020-2021: 721.386 tonnes de graines pour 216 milliards directement injectées dans le monde rural - adakar.com

Campagne arachidière 2020-2021: 721.386 tonnes de graines pour 216 milliards directement injectées dans le monde rural Publié le jeudi 22 avril 2021

© aDakar.com

La campagne arachidière suit son cours au Sénégal (arachide)

En Conseil des ministres, mercredi 21 avril 2021, le président de la République Macky Sall a lancé les perspectives de la prochaine campagne agricole 2021-2022 tout en se félicitant des résultats obtenus durant cette campagne écoulée.



Selon le chef de l’Etat, la campagne agricole s’est déroulée de manière satisfaisante. Il cite notamment l’exemple de la campagne arachidière dont la commercialisation a été clôturée il y a quelques semaines.



Officiellement, plus de 700 mille tonnes d’arachide ont été récoltées lors de la campagne passée.



"Le Président de la République salue les résultats notables en matière de collecte et d’exportations de graines d’arachide, soit au total 721.386 tonnes pour des ressources financières exceptionnelles de 216 milliards directement injectées dans le monde rural. Dans la perspective de la campagne agricole 2021-2022, le Chef de l’Etat indique toute l’importance qu’il accorde à sa bonne préparation", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Afin d’accompagner davantage les producteurs pour la campagne prochaine, Macky Sall a porté le financement du gouvernement à 60 milliards FCFA.



Cette enveloppe va permettre d’accompagner les "producteurs en matériels et intrants agricoles, mais également renforcer l’ancrage d’une économie rurale durable et créatrice de richesse et d’emplois décents."



Makhtar C.