Fatick: 7 morts dans une collision entre un camion et un bus Publié le mercredi 21 avril 2021

Une collision entre un camion et un bus a fait 7 morts et près d’une quarantaine de blessés mardi vers 16h 44 à la sortie du village de Ndiongolor, dans la commune de Diouroup, a appris l’APS de source sécuritaires.



Le camion qui tentait de dépasser un véhicule a frontalement heurté le bus en provenance de la Casamance.



L’accident a fait 7 morts, 4 sur le coup et 3 en cours d’évacuation, et près d’une quanrantaine de blessés dont 7 graves, tous évacués à l’hôpital régional de Fatick.



Les autorités administratives se sont rendues sur les lieux de l’accident.



