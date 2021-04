Me Wade séjourne à Dubaï - adakar.com

News Politique Article Politique Me Wade séjourne à Dubaï Publié le mercredi 21 avril 2021 | Enquête Plus

Abdoulaye Wade, ex président de la République

L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a quitté la capitale sénégalaise. Selon nos radars, il séjourne actuellement dans un pays du Golfe, les Émirats arabes unis, et précisément dans la ville de Dubaï.



Par contre, on ne sait pas encore ce qui l’a conduit si loin du pays de la Téranga. Va-t-il en profiter pour rencontrer son fils Karim Wade qui séjourne toujours au Qatar ? Nous y reviendrons.