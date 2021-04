Tchad : les obsèques d’Idriss Déby prévues vendredi - adakar.com

Tchad : les obsèques d'Idriss Déby prévues vendredi Publié le mercredi 21 avril 2021 | Agence de Presse Africaine

Un hommage national sera rendu, ce 23 avril, au défunt président à la Place de la Nation à N’Djamena.



La présidence de la République du Tchad, dans un communiqué reçu à APA, annonce que la cérémonie débutera à 9 heures.



Elle sera marquée par « des honneurs militaires, un dépôt de gerbe de fleurs, une oraison funèbre lue par le vice-président du Conseil militaire de Transition et un dépôt des attributs du maréchalat sur la dépouille du président ».



A lire aussi: Mort d'Idriss Déby : l'armée prend le pouvoir au Tchad



Après, le corps sera remis à la famille éplorée. L’inhumation est prévue au cimetière d’Amdjarass (Est), dans la plus stricte intimité familiale. Le service Protocole de la présidence de la République tchadienne a néanmoins annoncé la participation de chefs d’Etat étrangers.



A l’heure actuelle, le Conseil militaire de la Transition (CMT) a installé Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président, à la tête du Tchad dont le gouvernement et l’Assemblée nationale ont été dissouts.



