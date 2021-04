Air Sénégal s’ouvre de plus en plus en Afrique - adakar.com

News Société Article Société Air Sénégal s’ouvre de plus en plus en Afrique Publié le mercredi 21 avril 2021 | dakarmidi.net

© Présidence par LM

Le président Sall en voyage à Paris à bord d`un vol régulier d`Air Sénégal SA

Dakar, le 14 mai 2019 - Le président de la République Macky Sall a quitté Dakar, ce mardi, pour Paris à bord d`un vol régulier d`Air Sénégal SA. Tweet

La compagnie aérienne sénégalaise va à la conquête du ciel africain. A partir de l’aéroport de Dakar son hub, qui se dessine de plus en plus, Air Sénégal déploie ses connexions diversifiées, un peu partout dans le continent. De l’ouest au nord en passant par le centre, le ciel africain est en passe d’être maillé de long en large, a travers un réseau grandissant, par le pavillon national.



En plus des destinations existantes, Air Sénégal prévoit de réouvrir la ligne Dakar-Bissau en Mai et de lancer bientôt la desserte de Freetown. Ces deux destinations viendront renforcer le tableau très garnis des villes africaines desservies par la compagnie, composé entre autres de Ziguinchor, Cap Skiring Banjul, Praia, Conakry, Nouakchott, Bamako, Abidjan, Cotonou, Douala, Libreville et Casablanca..