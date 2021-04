La mort d’Idriss Deby, sujet dominant dans la presse - adakar.com

La mort d'Idriss Deby, sujet dominant dans la presse Publié le mercredi 21 avril 2021 | Agence de Presse Africaine

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce mercredi à APA, sont revenus essentiellement sur la mort du président tchadien Idriss Deby annoncé mardi par l’armée.



Le Sahel retient son souffle » titre Le Soleil rapporte l’hommage du président Macky Sall qui salue « sa contribution à la stabilisation du Sahel ». Le quotidien national d’ajouter que l’annonce de la mort du militaire, homme politique et Maréchal-Président de la république a plongé « l’Afrique et les chancelleries dans l’émoi et la consternation. »



WalfQuotidien évoque « une mort et des questions » pour parler du décès d’Idriss Deby au front. Si l’armée a laissé entendre que le défunt président est mort suite à ses blessures au front, les circonstances dans lesquelles il a été blessé, ne semblent pas claires indique le journal.



Ce qui fait dire à L’Observateur que la mort de Deby « fait froid dans le dos » dans un Sahel devenu un « énorme enjeu sécuritaire ». Le journal de soutenir que la mort du Maréchal-Président pourrait compromettre la stabilité du Sahel et par delà, mettre en péril sécurité du Sénégal.



Après le décès de Deby, un conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Deby a été mis en place pour assurer une transition de 18 mois. Une dévolution dynastique du pouvoir qui fait dire à Libération que « Deby-père tombe au front, Deby-fils prend les pouvoirs ».



Pour Sud Quotidien « Deby perd son 6ème mandat ». Le président tchadien fraîchement réélu à la présidentielle du 11 avril, est décédé de ses blessures lors des combats avec les rebelles annonce la parution.



Pour revenir au plan local, L’Observateur revient sur le « Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes » prévu demain au Centre conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Un budget de 450 milliards et la fusion de quatre structures sont annoncés par le gouvernement pour permettre à Macky Sall de réussir cette « cure de jeunesse » rappelle L’Observateur



Au chapitre santé, L’AS nous informe que « la procréation médicalement assistée (PMA) et la greffe de la moelle bientôt possibles » au Sénégal. A ce titre, ajoute le journal, « deux centres pour la PMA et la greffe de la moelle osseuse en construction » seront construits.



En sport, Stades parle de la fin de saison de Liverpool et estime que « Sadio (a) six matchs pour soigner ses stats ». L’attaquant des Lions est bloqué à 8 buts actuellement, ce qui constitue sa pire saison depuis son arrivée en Angleterre en 2014.



Record informe que « le staff technique d’Aliou Cissé sera renforcé ». La décision est prise par la Fédération sénégalaise de football. Pape Fall, ancien de Marseille et ancien entraîneur-adjoint du Stade Malherbe de Caen pourrait seconder le sélectionneur national est annoncé pour seconder le sélectionneur national.



CD/APA