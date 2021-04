Commission internationale de dialyse: Le Pr. Niang élu - adakar.com

Commission internationale de dialyse: Le Pr. Niang élu Publié le mardi 20 avril 2021

Le professeur titulaire des universités, Abdou Niang, a été élu à la présidence de la Commission dialyse de la Société internationale de néphrologie (ISN en anglais) pour un mandat de deux ans, informe-t-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. L’élection s’est tenue hier, lors de l’Assemblée générale en ligne de cette organisation. ‘’L’élection honore la néphrologie sénégalaise et africaine, avec le Pr. Niang qui devient le premier ressortissant d’un pays à revenu faible et intermédiaire à occuper cette fonction’’, lit-on dans la note.



Pour le Pr. Niang, c’est l’école de la néphrologie sénégalaise, pilier de la formation en Afrique, qui a également été honorée. ‘’Malgré sa présence dans l’ensemble des continents du monde, le leadership de la Société internationale de néphrologie souffre d’un déficit de diversité, dans la mesure où, depuis sa création, elle n’a jamais été présidée par une personne originaire des pays à revenu faible et intermédiaire’’, a ajouté le professeur.



Aussi, précise-t-on, ‘’le président de la Commission dialyse de l’ISN est porteur d’une vision qui s’inscrit dans les orientations fondamentales et les engagements mondiaux de la communauté internationale. Au titre de ces engagements, il y a l’initiative visant à prévenir tous les décès évitables des lésions rénales aiguës dans le monde, d'ici 2025. Dans ce sens, les populations des pays à revenu faible et intermédiaire pourront avoir un accès élargi à une dialyse de qualité et à un coût supportable‘’. Il est indiqué qu’il promet ‘’de mobiliser des personnalités politiques, culturelles, scientifiques, africaines et internationales, pour progresser dans la réalisation de la vision. Cela se fera à travers trois actions phares’’.



En outre, ajoute-t-on, ‘’ce choix porté sur un néphrologue africain, assurant la présidence de la Société africaine de néphrologie, nous permettra de nous efforcer de mettre en œuvre les projets de la société et d’en faire des leviers de développement’’.