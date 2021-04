Affaire des médicaments saisis à la Patte d’Oie : les nouvelles révélations - adakar.com

Affaire des médicaments saisis à la Patte d'Oie : les nouvelles révélations Publié le mardi 20 avril 2021

© aDakar.com par DF

Saisie de produits périmés

Dakar, le 28 mai 2016

Rebondissement dans l’affaire des médicaments saisis à la Patte d’Oie. ‘’Libération’’ qui relate cette affaire dans sa parution de ce mardi, révèle que des solutés et comprimés avec l’étiquette «Da Hai» ont été retrouvés dans le dépôt de la Patte d’Oie lors des perquisitions.



Sans parler du glucose 10%, du chlorure de sodium 0,9% et des flacons de Povidine iodée de 10%, de 500 ml et 100 ml, découverts dans des cartons. Ce n’est pas tout, car le journal ajoute que la société Dipro Pharma Biomédic, qui assurait la distribution, est inconnue au niveau des greffiers.