News Afrique Article Afrique UMOA : malgré la covid-19, les microcrédits ont encore augmenté en 2020, le Mali et la Côte d’Ivoire en tête Publié le mardi 20 avril 2021 | agenceecofin.com

Siège UEMOA

En 2019, l’encours des crédits accordés par les services financiers décentralisés de l’UMOA avait connu une hausse de 10% par rapport à l’année précédente. En 2020, cette croissance a atteint 12,1%, selon la BCEAO.



En dépit de l’impact de la covid-19 sur les performances économiques enregistrées dans les pays africains, le volume des prêts consentis par les établissements de microfinance de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) s’est accru. C’est ce qu’indique le rapport sur la Situation de la microfinance au 31 décembre 2020 de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Selon l’institution, l’année dernière, l’encours global des crédits des services financiers décentralisés (SFD) de l’Union a atteint 1662,2 milliards FCFA, traduisant une croissance de 12,1 % par rapport à 2019. Le Mali et la Côte d’Ivoire sont les deux pays qui ont enregistré les plus fortes hausses.



Le volume des microcrédits accordés par les SFD au Mali a ainsi crû de 20,1 %, tandis qu’il a augmenté de 19,1 % en Côte d’Ivoire. Les deux pays sont suivis du Bénin (+12,8%), du Togo (+10,4%), du Burkina Faso (+9,7%) et du Sénégal (+9,3%).