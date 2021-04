Basket - Coupe du maire de Dakar: Les demi-finalistes connus - adakar.com

Basket - Coupe du maire de Dakar: Les demi-finalistes connus Publié le mardi 20 avril 2021

© aDakar.com par DF

Basket - Le Dakar Université Club (DUC) remporte la coupe du maire de Dakar

Les quarts de finale de la Coupe du maire de Dakar se sont joués ce week-end, au stadium Marius Ndiaye. Chez les dames, l’Iseg Sports, le Duc, la Ville de Dakar et l’Asfo sont les demi-finalistes. Le dernier carré masculin est composé de l’US Ouakam, l’AS Douanes, Mermoz et le Duc.



L’Iseg Sports a été la première équipe à décrocher son ticket pour les demi-finales de la Coupe du maire. Elle a sorti Bopp facilement (60-33). Pourtant, le score était serré à la mi-temps (25-23). La victoire des Etudiantes de l’Iseg s’est donc concrétisée en seconde période. Dès le troisième quart-temps, les Boppoises ont été larguées (42-24). La suite du match permettra à Iseg de corser l’addition. La rencontre s’achève sur le score de 60-33.



Le Dakar université club a éliminé Derklé basket club sur le score de 82 à 63. Les Duchesses ont dominé toute la partie avec des réactions sporadiques de l’adversaire. Une opposition insuffisante, au vu de la supériorité des Jaune et Noir sur les filles de Derklé. L’ASC Ville de Dakar, aussi, sera présente dans le dernier carré de la coupe de sa marraine. L’équipe de la municipalité de Dakar a validé son ticket, grâce à son succès sur Flying Star (D2), 59 à 21. Les jeunes joueuses de la formation de la Patte d’Oie n’ont rien pu faire face à la balade des Dakaroises. A la pause, le score était de 24 à 9. Et c’est sur la même lancée que s’achève la rencontre sur un score fleuve.



Lors du dernier match de quart de finale féminin, l’Asfo s’est imposée devant le Jaraaf. Une victoire qui permet à l’équipe des Fonctionnaires d’afficher son nom dans le tableau des demi-finales, mais aussi de prendre sa revanche sur les Médinoises. En effet, l’Asfo a été battue à deux reprises par le Jaraaf, en championnat. Les filles du coach Mbaye Samb ont remporté le premier quart temps 17-9, avant de voir le Jaraaf passer devant (50-48), à la fin du troisième quart-temps. La victoire a tardé à choisir son camp. En fin de partie, Ndèye Coumba Ndao enchaîne les paniers et permet à l’Asfo de s’imposer (66-60).



Chez les hommes, l’US Ouakam s’est qualifiée en demi-finales de la Coupe du maire de Dakar aux dépens du Saltigué (69-63). Une victoire obtenue à la dernière minute d’un match serré. Le Saltigué a pourtant bien entamé ce quart de finale, en menant les débats lors des deux premiers quarts-temps (17-5 et 24-17). Mais l’Uso a rattrapé son retard juste avant la pause. Les deux équipes sont à égalité 36 partout à la mi-temps. Les deux derniers actes ont été une course-poursuite jusqu’à la dernière minute (61-61). C’est dans le money time que Ouakam s’impose, grâce à un panier à trois points de Bassirou Ndiaye.



L’AS Douanes n'a pas autant souffert pour se défaire de la Ville de Dakar. Les Gabelous ont été largement supérieurs dans ce match et se sont imposés logiquement sur le score de 77-55. L’opposition entre Mermoz BC (D1) et HLM (D2) a tourné en faveur du premier nommé (65-62). Le club de l’élite a cependant failli perdre ce match lors du dernier quart-temps. La rencontre a été très disputée avant que Mermoz ne s’impose sur le fil (62-65).



Le dernier billet pour les demi-finales se jouait entre le Duc et la JA. Deux formations très en vue dans le championnat. Le match était de ce fait très attendu. Les deux équipes n’ont pas déçu le public de Marius Ndiaye. Mais c’est surtout l’équipe de l’université Cheikh Anta Diop qui a sorti le grand jeu. Les Etudiants ont remporté le premier quart-temps (14-11), puis le deuxième (35-22).



Au retour de la pause, les hommes de Parfait Adjivon corsent l’addition grâce à une mainmise sur le jeu, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Le troisième quart-temps ressemble aux deux premiers (50-32). Le Duc maintient cet écart et s’impose largement (67-44).