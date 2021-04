Paiement de la caution de Lamine Diack: Sa famille «soulagée» par le geste du Jaraaf - adakar.com

Paiement de la caution de Lamine Diack: Sa famille «soulagée» par le geste du Jaraaf

Lamine Diack, ancien président de l`IAAF

Papa Massata Diack a déclaré lundi que la famille de Lamine Diack est animée par un sentiment de « gratitude » après le geste des dirigeants du Jaraaf de Dakar qui ont décidé, au nom du club, de verser les 300 millions de FCfa de caution qui retiennent l’ancien président de l’IAAF sous contrôle judiciaire, en France. « C’est un sentiment de fierté et de gratitude vis-à-vis du Jaraaf qui est un club pour lequel il a investi toute sa vie. C’est son club de cœur. Je suis très reconnaissant de cette action de solidarité », a-t-il notamment témoigné sur Iradio.



Même s’il n’a pas eu de contact direct avec son pater, depuis 5 longues années, à cause des restrictions du contrôle judiciaire, Diack-fils dit avoir bon espoir de le revoir dans les meilleurs délais. « Tous les membres de la famille apprécient cette initiative, celle de tous les anciens membres du comité exécutif du Jaraaf. On souhaite en ce mois de ramadan que Dieu les gratifie », a-t-il ajouté.



Papa Massata Diack rassure, par ailleurs, que son père pourrait bien rentrer au Sénégal dans les prochains jours, si toutefois la caution est versée. Car, soutient-il, « selon les informations que j’ai, la caution était la seule condition pour la levée du contrôle judiciaire et la restitution de son passeport, aucune procédure ne pourrait bloquer ses déplacements ».