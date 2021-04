Forum sur l’emploi - Macky Sall face à 450 jeunes - adakar.com

© Présidence par DR

Le président Macky Sall a tenu un adresse à la nation face à la crise socio-politique au Sénégal

Le Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, prévu le 22 avril prochain, se tiendra au Centre de conférences international Abdou Diouf de Diamniadio. Le président de la République fera face à 450 jeunes venus des 45 départements du pays. A Diourbel, les jeunes disent attendre des actes concrets et non des promesses.





Les émeutes de la première quinzaine du mois de mars 2021 ont eu un côté positif, en ce sens que le chef de l’Etat a promis de prendre à bras-le-corps la question de l’emploi des jeunes. C’est ainsi que le 22 avril prochain, le Conseil présidentiel sur l’emploi se tiendra au CCIAD de Diamniadio. Ce sera en présence de 450 jeunes en provenance des 45 départements du pays dont 10 par département. Les délégations vont rallier, à partir de mardi, les différents sites d’hébergement situés entre Saly Portudal, Diamniadio et Dakar. Le séjour des délégations se termine le vendredi 23 avril. Cette rencontre se fera aussi en présence des 14 gouverneurs des régions du Sénégal.



Dans son adresse à la Nation, le 3 avril dernier, le chef de l’Etat disait : "J’ai voulu que les travaux de ce conseil s’appuient sur les réalités de nos terroirs, dans un format inclusif associant la jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale, sportive, artistique, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs. C’est l’objet des consultations préparatoires menées dans nos 14 régions, grâce au soutien de l’administration territoriale et locale, pour établir l’état actualisé de leurs potentialités et contraintes."



Pour rappel, dans son message du 8 mars, prononcé après les violentes manifestations qui ont suivi l’arrestation de l’opposant politique Ousmane Sonko, Macky Sall avait déjà annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de F CFA au moins, sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année. Malgré un investissement lourd de 683 milliards F CFA depuis son avènement, le problème lié à l’emploi des jeunes reste toujours une équation pour le régime de Macky Sall.



Au Sénégal, le niveau du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,9 %, au quatrième trimestre de 2019. Ce phénomène est accentué en milieu rural où 18,7 % de la population active est au chômage.



Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (27,6 %) que les hommes (8,6 %). Plus de la moitié (59,3 %) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail, au quatrième trimestre de l’année 2019. La participation au marché du travail varie selon le milieu de résidence, avec un taux de 60,7 % en milieu urbain, contre 57,7 % en milieu rural. Ce taux varie également selon le sexe. Il est de 67,9 % pour les hommes et 51,1 % pour les femmes. Dans la région de Diourbel, la population est de 1 919 090 dont 927 740 hommes contre 991 350 femmes et une incidence de la pauvreté de 47,8 % contre 46,7 % au niveau national.



La question de l’emploi est d’autant plus préoccupante que le Dac (domaine agricole communautaire) de Keur Samba Kane, qui constituait un espoir avec les 1 000 emplois qu’il devait créer, tarde à démarrer. L’usine Sonacos, avec le manque de graines d’arachide, n’a pas recruté le nombre de saisonniers annoncé. Dans cette région, trouver de l’emploi relève d’un véritable parcours du combattant. Interpellé sur le forum, Modou Lo Thiam, Président du Conseil régional de la jeunesse, répond : ‘’Nous attendons beaucoup de ce forum pour qu’enfin, la question de l’emploi des jeunes trouve une solution durable. Nous ne voulons pas de solutions circonstancielles et nous ne voulons pas aussi que les conclusions soient rangées dans les tiroirs. Il faut des actions concrètes et un suivi.’’



Boucar Aliou Diallo