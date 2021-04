Lutte contre le paludisme - Lamp, un appareil pour détecter les faibles parasitémies - adakar.com

Lutte contre le paludisme

Après les microscopies, les tests de diagnostic rapide, Lamp arrive au Sénégal pour diagnostiquer les faibles parasitémies du paludisme. Ils seront d’abord installés dans les zones de pré élimination. Ce samedi s’est clôturée à Dakar la session de formation de 21 agents pour la mise en œuvre du projet.





La cérémonie de clôture de la formation des experts de laboratoire sur l’utilisation des appareils Lamp, nouvelle technologie de biologie moléculaire, s’est tenue ce samedi 17 avril à Dakar.



Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le docteur Doudou Sène, a souligné, à cette occasion, que cette cession est une formation des formateurs qui iront, à leur tour, former des agents au niveau opérationnel. Il a indiqué que beaucoup d’espoir est fondé sur cet appareil qui permet de diagnostiquer les faibles parasitémies. En clair, les parasites qui ne sont pas visibles par les technologies habituelles le seront grâce à cet appareil.



Ainsi, quel que soit le degré d’infection, l’on sera à même de savoir s’il s’agit ou non d’un cas de paludisme, d’en connaitre, le cas échéant, la nature et le traiter efficacement.



Le Dr Sène a, par ailleurs, indiqué qu’il s’agit d’un projet de l’Etat du Sénégal financé par la Banque islamique de développement, porté par le PNLP, en collaboration avec le professeur Daouda Ndiaye. ‘’Le Sénégal a soumis, en 2016, un projet à la Banque islamique de développement qui a accepté de le financer à hauteur de 32 millions d’euros. Cela, avec une contribution de l’Etat à hauteur de 11 % et avec un don à hauteur de 30 %’’.



Le Sénégal a connu des avancées significatives dans la lutte contre le paludisme. De 2000 à nos jours, le nombre de cas de paludisme a baissé de plus de 50 %, sur l’ensemble du territoire national.



‘’Nous avons aujourd’hui plus de 50 districts sur les 79 qui ont une incidence inférieure à 1 pour 1000. Quand on a un chiffre inférieur à 1 pour 1000, on dit que l’on est dans un processus de pré élimination’’, a indiqué le Dr Sène, avant de prédire l’élimination du paludisme ‘’d’ici 2030 avec les moyens actuellement disponibles’’.



Notons que 21 techniciens venus de Dakar et de l’intérieur du pays, à savoir Saint-Louis, Thiès, Louga et Matam ont participé à la formation afin de former les agents décentralisés dans les postes de santé répartis sur le territoire national. Déjà, ce mardi 20 avril, dans la région de Thiès, se feront les premières installations des appareils Lamp.



VIVIANE DIATTA