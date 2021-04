Autorisé à quitter la France moyennant payement d’une caution - Le Jaraaf veut rapatrier Lamine Diack - adakar.com

Lamine Diack, ancien président de l`IAAF

L’ancien président de la Fédération internationale (IAAF) d’athlétisme pourrait bientôt rejoindre le Sénégal, après près de six ans d’interdiction de sortie du territoire français, dans l’affaire de corruption à l’IAAF dans laquelle il a été condamné, en septembre dernier, à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et 500 000 euros d’amende. Son ancien club, le Jaraaf de Dakar, s’est engagé, ce samedi, selon l’APS, à payer la caution de 500 000 euros (327 millions F CFA) fixée par la justice, pour l’autoriser à quitter la France.







Les efforts pour le retour de Lamine Diack auprès de ses proches au Sénégal, pourraient bientôt payer. Selon les informations de l’Agence de presse sénégalaise (APS), le Jaraaf de Dakar s’est engagé à payer la caution de 500 000 euros (327 millions de francs CFA) fixée par la justice française pour autoriser l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme de quitter l’Hexagone.



‘’Nous avons décidé, au cours de cette AG extraordinaire, que nous ne devons pas attendre qu’une collecte soit faite au nom du président Diack, un digne fils de ce pays, un citoyen remarquable à tous points de vue’’, a confié le président du club de la Médina, Cheikh Seck, samedi dernier au cours d’une assemblée générale. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part les anciens dirigeants du Jaraaf, l’ex-portier des Lions et ses collaborateurs ont prévu de payer cette somme dans les ‘’quinze prochains jours’’, pour permettre à l’ancien président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) de rejoindre sa patrie, afin de ‘’célébrer la Korité auprès de sa famille’’.



Lamine Diack a été condamné, en septembre dernier, à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et 500 000 euros d’amende, pour corruption active et passive et abus de confiance. Après le prononcé du verdict, l’interdiction de sortie du territoire français prononcée à l’encontre de M. Diack par la justice a été levée, le 30 décembre dernier, à la condition de déposer la caution de 327 millions de francs.



C’est ainsi que le collectif Lamine Diack avait initié une levée de fonds à cette fin. Mais son ancien club a décidé de prendre les devants. Pour réaliser cet engagement, le président Cheikh Seck et son équipe ont décidé de céder une partie du patrimoine du club de la Médina. ‘’Faire une cession d’un élément d’actifs du patrimoine de l’association pour, entre autres objectifs, réaliser un acte de solidarité, fait partie des missions d’une ASC. Le Jaraaf le démontre et affirme encore son leadership dans la gestion du sport au Sénégal’’, a soutenu le chargé des questions juridiques du club, Abdoulaye Sakho, dans une correspondance à l’APS.



Selon lui, la proposition de payer la caution pour la levée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’ancien président du Jaraaf a été reçue à ‘’l’unanimité’’ au sein du club, à travers ‘’un processus de vote’’.



Par ailleurs, le professeur de droit à l’université Cheikh Anta Diop, agrégé en droit privé, a précisé que ‘’les sommes engrangées, suite à la cession, serviront aussi à l’apurement d’une bonne partie du passif du club et surtout à poser les bases d’une gestion du club un peu moins dépendante de la poche personnelle des dirigeants’’.



