Dakar: Diouf Sarr veut freiner Barthélemy Dias et son «dokh Mbok»

Le maire de Mermoz-Sacré Cœur est devenu la vedette de Dakar. Barthélemy Dias qui ne cesse d’impressionner grâce à ses actions sur le terrain, ne cache pas ses ambitions de succéder à Soham El Wardini. En compagnie de son leader, Khalifa Ababacar Sall, l’ancien Secrétaire général des jeunes socialistes, a engagé au lendemain des émeutes du mars dernier, le «Dokh Mbok» dans les rues du département de Dakar. Un concept unique qui le permet d’être en parfaite communion avec les populations des différents quartiers de Dakar. Il est déjà passé par plusieurs commune de Dakar où il est accueilli à grande pompe.



Barthélemy Dias réveille l’ennemi…



Barthélemy Dias, après avoir «servi« Mermoz-Sacré-Coeur ne voit que la capitale sénégalaise, gagnée par son chef de parti lors des deux dernières locales. Mais le maire de Yoff et ministre de la santé n’a pas enterré l’appétit de diriger Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr, pour répondre au «Dokh Mbok» de Dias fils, annonce, lors du séminaire Benno Bok Yakkar de Dakar, une mobilisation générale dans les 19 communes et ouverture de la majorité présidentielle à de nouvelles forces en perspective des échéances locales.



La bataille Barth-Diouf Sarr ou plus clair Khalifa Sall-Macky Sall, aura bien lieu après 2009, 2014.

