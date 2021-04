L’UNCS demande sans délai la promulgation de la loi sur les prix et la protection du consommateur - adakar.com

Tant que le Haut conseil de la consommation ne se sera pas mis en place et ne sera pas opérationnel, les hausses, les pénuries et les mauvaises informations liées à la consommation ‘’continueront de plus belle’’ et vont, selon l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) ‘’s’élargir’’ à d’autres produits et services, en dehors de celles en cours comme le gaz, la viande, les matériaux de construction, les fruits et légumes, le poisson, le système de santé qui se dégrade chaque jour ainsi que le secteur de la boulangerie.



‘’Par conséquent, l’UNCS demande sans délai la promulgation de la loi sur les prix et la protection du consommateur récemment votée à l’Assemblée nationale, une élection de représentativité des associations de consommateurs et dénonce le voile qui commence à entourer le programme emploi-jeunes auquel le Mouvement national des jeunes a voulu adhérer en écrivant au président de la République, au secrétaire général du gouvernement et aux ministres en charge de ce programme, qui n’ont pas voulu répondre à ces correspondances. Seule la rumeur parvenue à ces jeunes, comme quoi ce programme est destinée à la mouvance présidentielle’’, déplore l’UNCS dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.



...A la suite de la saisie de faux médicaments intervenue cette semaine, l’UNCS rappelle que, très tôt, elle avait ‘’alerté’’ l’opinion publique sur ce fléau et initié une riposte appropriée en créant l’ACVIM (Alliance contre la vente illicite des médicaments). Ceci proposant aux parties directement concernées un plan d’action à dérouler par une plateforme commune.



‘’Cette initiative n’avait, hélas, rencontré qu’une très timide adhésion des structures contactées, comme les grossistes, distributeurs, le syndicat de pharmaciens, tout cela sous la supervision du Bureau régional de l’OMS qui n’a reçu aucun écho au niveau du ministère de la Santé, il y a de cela cinq ans, malgré les alertes répétées du Bureau régional de l’OMS’’, poursuit le mouvement consumériste. L’UNCS est d’avis que cette problématique devrait faire l’objet d’une concertation nationale, compte tenu de son impact colossal sur la santé des populations et l’économie du pays.