Tottenham : José Mourinho est remercié et n'est plus l'entraîneur des Spurs Publié le lundi 19 avril 2021

José Mourinho

José Mourinho est viré avec effet immédiat par Tottenham. Le coach portugais sera resté dix-sept mois à la tête des Spurs.



José Mourinho et Tottenham, c'est fini. L'entraîneur portugais a été remercié lundi matin avec l'ensemble de son staff par les dirigeants des Spurs avec effet immédiat, a annoncé officiellement le club lundi en fin de matinée. En attendant un nouveau coach, Ryan Mason va s'occuper de l'entraînement du jour. Mourinho avait remplacé Mauricio Pochettino en novembre 2019 puis avait terminé à la sixième place du championnat d'Angleterre en fin de saison. Mais le technicien lusitanien n'aura pas résisté à une série négative. Alors que Tottenham est actuellement septième de Premier League à 5 longueurs du Top 4 et 24 points de Manchester City après 32 matches disputés, les derniers résultats n'ont été pas à la hauteur des ambitions initiales du président Daniel Lévy.



«José et son staff ont été des nôtres pendant une période des plus compliquées de l'histoire du club, a écrit Daniel Lévy sur le site du club. José est un grand professionnel qui a montré une énorme résilience durant la pandémie. D'un point de vue personnel, j'ai aimé travailler avec lui et je regrette que les choses n'aient pas fonctionné comme nous les avions envisagées. Il sera toujours le bienvenu ici et nous voulons le remercier avec son staff pour leur contribution.»



Bien partis en début d'exercice 2020-21 et leaders neuf jours avant Noël, les Spurs réalisent une seconde moitié de saison particulièrement délicate. Depuis un mois, ils ont subi deux défaites en PL (1-2 contre Arsenal et 1-3 devant Manchester United) et restent sur deux nuls consécutifs en déplacement à Newcastle (2-2) et Everton (2-2). Le club londonien a également été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Pourtant vainqueur au match aller du Dinamo Zagreb (2-0), il est tombé au retour en Croatie en prolongation (0-3). Tandis que Tottenham doit disputer le week-end prochain la finale de la League Cup contre Manchester City, Mourinho paie aussi des relations compliquées avec une partie de ses joueurs. Tottenham possède pourtant dans ses rangs le meilleur buteur (21) et passeur décisif (13) de Premier League avec Harry Kane. Pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, Mourinho a enregistré dix défaites en championnat sur une saison.