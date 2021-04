Emploi des jeunes: Un Conseil présidentiel ouvert jeudi 22 avril au Cicad - adakar.com

News Politique Article Politique Emploi des jeunes: Un Conseil présidentiel ouvert jeudi 22 avril au Cicad Publié le lundi 19 avril 2021 | Le Soleil

Un Conseil présidentiel sur l’insertion et l’emploi des jeunes se tiendra ce jeudi 22 avril 2021 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (Cicad) à partir de 9h30. Cette rencontre est placée sous l’égide du Chef de l’Etat, Macky Sall.



Lors du Conseil des ministres de mercredi 7 avril, le Président de la République avait réaffirmé « sa forte volonté de territorialiser l’emploi des jeunes au niveau des collectivités territoriales ». Macky Sall avait alors rappelé aux ministres, les orientations et décisions annoncées, lors de son Message à la Nation le 03 avril 2021, relatives à l’emploi des jeunes, notamment la mobilisation, à partir de mai 2021, de 80 milliards de FCfa pour le recrutement de 65000 jeunes qui vont servir dans divers secteurs (éducation, sécurité, nettoiement, environnement et cadre de vie, culture urbaine, tourisme, …) ».



Macky Sall avait également demandé au Gouvernement, une « parfaite préparation » du Conseil Présidentiel sur l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes, de ce jeudi 22 avril 2021 au Cicad.