Football/Super Ligue: pourquoi les géants d’Europe veulent rompre avec l’UEFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/Super Ligue: pourquoi les géants d’Europe veulent rompre avec l’UEFA Publié le lundi 19 avril 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Football/Super Ligue: pourquoi les géants d`Europe veulent rompre avec l`UEFA

Tweet

La révélation des plans de douze grands clubs européens de bouder la Ligue des champions pour créer une Super Ligue fermée a acté la fracture entre ce gotha et l'UEFA. Pour Jérôme Latta, rédacteur en chef des Cahiers du foot, c'est la suite logique de leurs plans pour copier les modèles sportifs lucratifs d'Amérique du Nord. En Europe, une fronde accompagne le plan des douze clubs prêts à poursuivre sans l'UEFA.



Propos recueillis auprès de Jérôme Latta par Martin Guez pour RFI



Ils sont douze, pèsent à eux seuls 40 victoires en Ligue des champions et valent des milliards d'euros. Ils viennent d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce sont les douze « sécessionnistes » qui agitent le football européen depuis dimanche 18 avril et les révélations sur leur intention d'organiser entre eux une Super Ligue d'Europe, fermée ou semi-fermée, concurrente directe de la Ligue des champions.