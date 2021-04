Nouveau classement féminin FIFA: Le Top 10 africain - adakar.com

News Sport Article Sport Nouveau classement féminin FIFA: Le Top 10 africain Publié le lundi 19 avril 2021 | Africa Foot United

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé son classement du mois des sélections féminines nationales du monde. Sur le plan africain, toutes les équipes africaines ont perdu de points.



Le nouveau classement mondial féminin de la FIFA n’a pas été bénéfique pour les équipes nationales féminines. Elles ont toutes perdu des points. Le Nigéria, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée-Équatoriale ont tous perdu 1 point tandis que l’Afrique du Sud et le Ghana ont laissé filer durant ce mois, 2 points. Quant à la représentante africaine au prochain tournoi olympique, Tokyo 2020, la Zambie, elle a perdu, 9 points. La Tunisie et le Maroc ont de leur côté perdu, 5 points. Le Mali, 6 points. L’Algérie, 7 points.