Trafic de médicaments des Chinois : Me El Hadji Diouf fera face à la presse ce lundi ! Publié le lundi 19 avril 2021

Me El Hadji Diouf

Les Chinois arrêtés dans l’affaire du trafic de médicaments à la Patte d’Oie Builders ont commis un pool d’avocats, dont Me El Hadji Diouf.



Me El Hadji Diouf et Cie face à la presse ce lundi



Contacté par Senego, l’avocat à la Cour parle d’une campagne de dénigrement de leur client. Après l’obtention de l’autorisation du bâtonnier de l’ordre des avocats, Me El Hadji Diouf convie la presse ce lundi à partir 14 heures dans un hôtel de la place.



Rappel



Une importante quantité de médicaments d’une valeur de plusieurs milliards de F Cfa avait été saisie par la Sûreté Urbaine (SU) jeudi dernier, à la Patte d’Oie builders.



Marchandise



La marchandise était stockée dans une maison délabrée. En détail, il s’agit de glucose, de perfuseurs, seringues, alcool dissimulés dans les cuisines et les toilettes de la maison à même le sol. En plus, le bâtiment qui compte 20 chambres, toutes utilisées pour stocker des produits pharmaceutiques, montre l’étendue de ce trafic.

