“A Kaolack, le semblant de l’unité ne fera que nous perdre” (Par Cheikh Ibrahima Diallo)

Publié le lundi 19 avril 2021

Hier, vendredi 17 avril 2021, un soit disant seminaire ayant regroupé des jeunes, sous les couleurs d’une certaines unité dans les rangs de Benno Book Yaakar, a eu lieu à Kaolack, dans la grande absence de beaucoup de teneurs de la mouvance présidentielle.



Ce que Kaolack a besoin, en réalité, pour le bien des populations et du president Macky Sall, c’est un vrai exposé des acquis et une liste exhaustive des besoins. La politique de la tromperie et de la manipulation n’est jamais productive et conséquente. Il faut de la vérité dans nos faits et gestes politiques.



Le président Macky Sall fait de merveilleuses choses pour notre localité et ces choses doivent avoir un échos favorable aux oreilles des populations trop manipulées.



J’en appelle encore à l’unité d’action et aux vraies communications pour donner de la plus-value nette à la politique de Son Excellence le président Macky Sall. Les petites rencontres populistes et les exposés légers peuvent cacher le réel et extérioriser le faux.



Si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne nous accordons pas sur les principes d’unité d’action et sur la démarche, nous ne le ferons que contre nous-mêmes.



Par Cheikh Ibrahima Diallo, SG PJD