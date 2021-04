Ambassade des USA au Sénégal : Michael Raynor remplace Tulinabo S. Mushingi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Ambassade des USA au Sénégal : Michael Raynor remplace Tulinabo S. Mushingi Publié le samedi 17 avril 2021 | senego.com

© Autre presse par DR

Tulinabo Salama Mushingi, ambassadeur américain

Tweet

Le Président Joe Biden a annoncé ce vendredi une série de nominations dans les ambassades des Etats-Unis. C’est ainsi que Michael Raynor va remplacer, au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi, qui va devenir ambassadeur des Etats-Unis en Angola et en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.



Michael Raynor, qui va aussi couvrir, comme son prédécesseur la Guinée-Bissau, est un diplomate de carrière qui occupait jusqu’à récemment le poste d’ambassadeur des Etats-Unis en Ethiopie.



Nouvel ambassadeur



“Auparavant, il a occupé les fonctions de chef de mission adjoint de l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul, en Afghanistan et d’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin“, selon la Maison blanche.



D’après la même source, “Raynor a également été directeur du bureau du développement des carrières et directeur exécutif du bureau des affaires africaines du Département d’Etat. L’expérience antérieure de Raynor comprend des services dans les ambassades des Etats-Unis au Zimbabwe, en Namibie, en Guinée et à Djibouti. Il parle couramment le français“.